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Сборная Белоруссии назвала состав на чемпионат мира

19:45
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Сборная Белоруссии объявила состав на чемпионат мира-2021, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Алексей Колосов (2002, «Динамо» Мн, КХЛ), Константин Шостак (2000, «Северсталь», КХЛ), Дэнни Тэйлор (1986, «Динамо» Мн, КХЛ);

Защитники: Андрей Антонов (1985, «Юность»), Ник Бэйлен (1989, «Трактор», КХЛ), Степан Фальковский (1996), Дмитрий Знахаренко (1993), Илья Шинкевич (1989), Илья Соловьев (2000), Владислав Еременко (1999, все — «Динамо Мн», КХЛ), Евгений Лисовец (1994), Дмитрий Коробов (1989, оба — «Салават Юлаев», КХЛ), Кристиан Хенкель (1995, «Ак Барс», КХЛ);

Нападающие: Егор Шарангович (1998, «Нью-Джерси», НХЛ), Андрей Белевич (1997, «Торпедо» НН, КХЛ), Джефф Платт (1985, «Салават Юлаев», КХЛ), Артем Демков (1989, «Динамо» Мн), Франсис Паре (1987), Никита Комаров (1988, оба — «Авангард», КХЛ), Шейн Принс (1992, «Автомобилист», КХЛ), Владислав Кодола (1996, «Северсталь», КХЛ), Сергей Костицын (1987, «Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Герман Нестеров (1991, «Гомель»), Сергей Дрозд (1990), Станислав Лопачук (1992), Михаил Стефанович (1989, все — «Юность»), Данила Климович (2003, «Минские зубры», высшая лига).

Дополнительная информация:

https://www.hockey.by/news/sobytie/news141629.html

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