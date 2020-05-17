Самый крупный разгром в современной истории. Россия проиграла Канаде в финале ЧМ-2015

В финале чемпионата мира 2015 года встретились два самых принципиальных соперника в хоккее — Россия и Канада.

Сборная Олега Знарка годом ранее прошла чемпионат на одном дыхании, выиграв 10 матчей из 10, но в Чехии такого успеха добиться не удалось. На групповом этапе россияне уступили дважды, затем были успешные 1/4 финала и полуфинал, а в финале результат получился неожиданным и со знаком «минус». Канадцы действительно привезли на мировое первенство крепкую команду, но счета 1:6 не ожидал никто.

Получив от организаторов чемпионата мира серебряные награды чемпионата мира, российские хоккеисты пожали канадцам руки и увидели, что ворота, через которые можно добраться до раздевалок, открыты. И улучив момент, когда над ареной зависла кратковременная тишина, подопечные Олега Знарка потянулись к выходу. Когда приличная часть россиян уже покинула лед, диктор по стадиону начал объявление об исполнении национального гимна Канады. Александр Овечкин, Евгений Малкин, Дмитрий Куликов и Артемий Панарин пытались остановить товарищей по команде, но им это не удалось. В итоге к концу исполнения на льду не осталось ни одного.

Президент ИИХФ Рене Фазель признался, что был в шоке от увиденного, и отметил, что организация не оставит этот случай без внимания.

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