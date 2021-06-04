Самонов, Проворов и Бурдасов признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира

Объявлены лучшие игроки сборной России на чемпионате мира-2021. В тройку вошли вратарь Александр Самонов, защитник Иван Проворов и нападающий Антон Бурдасов.

В четверг, 3 июня, сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021 (1:2 ОТ).

Бурдасов набрал 6 (4+2) очка, Проворов отметился двумя голевыми передачами, Самонов дважды сыграл на ноль в шести матчах, в которых сборная России одержала 5 побед.

В 1/2 финала ЧМ-2021 Канада сыграет с США, а Финляндия встретится с Германией. Оба матча пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место состоятся 6 июня.