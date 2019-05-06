Нападающий сборной России Илья Ковальчук опубликовал в своем Инстаграме совместную фотографию с форвардами Евгением Малкиным, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым, Михаилом Григоренко и Никитой Нестеровым.

– С легким паром, – подписал фото Ковальчук.

Сборная России ранее досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19. Подопечные главного тренера Ильи Воробьева готовятся к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В первой игре россияне встретятся с Норвегией (10 мая).

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