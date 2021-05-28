Ряд сборных на ЧМ в Риге хотят снять флаги в знак солидарности с Белоруссией

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал, что несколько команд-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге в поддержку Белоруссии решили снять свои флаги, сообщает LSM.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о решении заменить государственный флаг Белоруссии в центре столицы на бело-красно-белый. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Калвитис отметил, что поддержка белорусской оппозиции — это нормально, но с чемпионатом мира по хоккею это никак не должно быть связано. Он считает, что флаг можно было бы заменить у здания Рижской думы.