Ряд сборных на ЧМ в Риге хотят снять флаги в знак солидарности с Белоруссией
Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал, что несколько команд-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге в поддержку Белоруссии решили снять свои флаги, сообщает LSM.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о решении заменить государственный флаг Белоруссии в центре столицы на бело-красно-белый. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.
Калвитис отметил, что поддержка белорусской оппозиции — это нормально, но с чемпионатом мира по хоккею это никак не должно быть связано. Он считает, что флаг можно было бы заменить у здания Рижской думы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.lsm.lv/raksts/sports/hokejs/kalvitis-starptautiska-hokeja-federacija-noteiks-cempionata-bilesu-cenas-un-sanems-naudu.a406590/
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