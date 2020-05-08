«Русские были в эйфории». Канадский журналист вспомнил подробности величайшего финала 1987 года

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн поделился воспоминаниями о Кубке Канады 1987 года. В первой игре сборная СССР одержала победу над канадцами со счетом 6:5.

— Точный выстрел Александра Семака в первом дополнительном периоде позволила Советам обыграть Канаду со счетом 6-5 в первом матче финала Кубка. Игроки СССР были в эйфории. Забавно, что они не привыкли играть серии. Это была команда, которая привыкла к нокаутам в одной игре. Финал Кубка Канады был лучшим, — вспоминает Лебрюн.

«У нас не было большого опыта в этом, но мы выиграли первую игру», — цитирует экс-хоккеиста и участника того матча Игоря Ларионова The Athletic.

В решающем матче «кленовые листья» обыграли СССР со счетом 6:5. Финал проходил до серии из двух побед.

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