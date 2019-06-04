Российский следж-хоккеист считает, что Овечкина и Малкина не нужно было брать на ЧМ

Нападающий второй сборной России по следж-хоккею Владимир Рычков считает, что в национальную команду не стоило вызывать форвардов Александра Овечкина и Евгения Малкина. Россияне заняли третье место на турнире.

– Мне нравится, как играет сборная России, не знаю, как так произошло, что они проиграли финнам, – приводит "РИА Новости" слова Рычкова. – Я болел за наших, игроки у нас хорошие, но я считаю, что Малкина и Овечкина не надо было вызывать, нужны были молодые в сборной, у которых было бы больше желания победить. Они-то, Малкин, Овечкин, Ковальчук, уже все, что можно выиграли. Мой кумир – Никита Гусев. И распасовщик, и голы прекрасно забивает. Мне все говорят, что я похож на Капризова. Он тоже молодец, в своем молодом возрасте очень неплохо играет.