Россияне не вошли в символическую сборную чемпионата мира по хоккею
00:19
Сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал символическую сборную турнира. Игроков сборной России в ней нет. При этом в нее был включен вратарь «Металлурга» Юхо Олкниуора, выступающий за сборную Финляндии.
Символическая сборная чемпионата мира
Вратарь: Юхо Олкинуора (Финляндия).
Защитники: Мориц Зайдер, Корбиниан Хольцер (оба — Германия)
Нападающие: Эндрю Манджапане (Канада), Конор Гарлэнд (США), Лиам Кирк (Великобритания).
Манджапане был признан самым ценным игроком турнира. В финале канадцы обыграли сборную Финляндии (3:2 ОТ). Россияне дошли до 1/4 финала, где проиграли сборной Канады (1:2 ОТ).
Чемпионат мира проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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