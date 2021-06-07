Россияне не вошли в символическую сборную чемпионата мира по хоккею

Сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал символическую сборную турнира. Игроков сборной России в ней нет. При этом в нее был включен вратарь «Металлурга» Юхо Олкниуора, выступающий за сборную Финляндии.

Символическая сборная чемпионата мира

Вратарь: Юхо Олкинуора (Финляндия).

Защитники: Мориц Зайдер, Корбиниан Хольцер (оба — Германия)

Нападающие: Эндрю Манджапане (Канада), Конор Гарлэнд (США), Лиам Кирк (Великобритания).

Манджапане был признан самым ценным игроком турнира. В финале канадцы обыграли сборную Финляндии (3:2 ОТ). Россияне дошли до 1/4 финала, где проиграли сборной Канады (1:2 ОТ).

Чемпионат мира проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.