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Россия выйдет в плей-офф в случае победы над Швейцарией и Швецией. Расклады чемпионата мира

23:05
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
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После матчей Россия — Дания (3:0) и Белоруссия — Великобритания (2:4) турнирное положение в группе А чемпионата мира стало таким:

Словакия — 9 очков (3 матча), Россия — 9 (4), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (4), Великобритания, Белоруссия — 4 (4), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3).

Для того, чтобы попасть в плей-офф, сборной России будет достаточно победы над Швейцарией и Швецией (хватит одной — в основное время, другой — в дополнительное).

В таком случае Россию точно не обойдут:

— Великобритания и Белоруссия, которые при наилучшем раскладе наберут по 13 очков;

— Дания и Чехия, которая при наилучшем раскладе наберут по 14 очков, но уступят России по личным встречам;

— Швеция, которая при наилучшем раскладе наберет 12 очков;

При этом скорее всего, граница для попадания в плей-офф будет еще ниже — 12-13 очков. Но, чтобы не изучать результаты соперников, сборной России, конечно, лучше решить свою судьбу до последнего матча с Белоруссией.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры