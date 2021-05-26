Россия выйдет в плей-офф в случае победы над Швейцарией и Швецией. Расклады чемпионата мира
После матчей Россия — Дания (3:0) и Белоруссия — Великобритания (2:4) турнирное положение в группе А чемпионата мира стало таким:
Словакия — 9 очков (3 матча), Россия — 9 (4), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (4), Великобритания, Белоруссия — 4 (4), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3).
Для того, чтобы попасть в плей-офф, сборной России будет достаточно победы над Швейцарией и Швецией (хватит одной — в основное время, другой — в дополнительное).
В таком случае Россию точно не обойдут:
— Великобритания и Белоруссия, которые при наилучшем раскладе наберут по 13 очков;
— Дания и Чехия, которая при наилучшем раскладе наберут по 14 очков, но уступят России по личным встречам;
— Швеция, которая при наилучшем раскладе наберет 12 очков;
При этом скорее всего, граница для попадания в плей-офф будет еще ниже — 12-13 очков. Но, чтобы не изучать результаты соперников, сборной России, конечно, лучше решить свою судьбу до последнего матча с Белоруссией.
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