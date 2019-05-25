Россия впервые не забросила шайбу на ЧМ-2019

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2019 (0:1). Единственную шайбу забросил форвард Марко Анттила. Сборная России впервые на этом турнире не сумела отличиться по ходу встречи.

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика //

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019