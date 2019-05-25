Россия впервые не забросила шайбу на ЧМ-2019

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2019 (0:1). Единственную шайбу забросил форвард Марко Анттила. Сборная России впервые на этом турнире не сумела отличиться по ходу встречи.
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