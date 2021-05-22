Сегодня, 22 мая, сборная России проведет свой второй матч на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии. Соперник — команда Великобритании, начало — в 16.15 по московскому времени.

В первой встрече на ЧМ в Риге российская сборная победила Чехию 4:3. Британская команда еще не выходила на лед в этом турнире.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Следующие матчи команда Валерия Брагина проведет со Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ»

Календарь матчей и расписание сборной России //

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру