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Россия — Великобритания: дата и время начала, где смотреть матч ЧМ-2021

18:15
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Во втором матче на чемпионате мира по хоккею 2021 года сборная России сыграет с Великобританией. Игра на турнире в столице Латвии Риге пройдет в субботу, 22 мая.

Матч Великобритания — Россия состоится на ледовом стадионе в Олимпийском спортивном центре. Начало встречи — 17:15 (время московское).

Все игры сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте телекомпании.

Из-за санкций ВАДА сборная России выступит на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России).

Чемпионат мира по хоккею 2021 — большой гид по турниру: календарь матчей, расписание игр сборной России, где смотреть трансляции

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