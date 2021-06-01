Россия громит Белоруссию в матче ЧМ и в плей-офф выходит на Канаду
20:58
Сборная России по хоккею играет против Белоруссии в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021.
Команда Валерия Брагина ведет с разгромным счетом после первого периода — 5:0.
В первом периоде в составе сборной России дубль оформил Никита Нестеров, еще по разу отличились Эмиль Галимов, Максим Шалунов и Михаил Григоренко.
В параллельной игре в группе B Германия побеждает Латвию — 2:0.
Если матчи закончатся с таким исходом, то Россия станет первой в группе A, а четвертой командой группы B окажется Канада — и эти две сборные станут соперниками по 1/4 финала.
Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Белоруссия можно на сайте «СЭ».
Опрос
проголосовало: 9338Все опросы
Чего добьется Россия на ЧМ-2021 по хоккею?
Читайте также
Определился единственный расклад, при котором Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю