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Россия громит Белоруссию в матче ЧМ и в плей-офф выходит на Канаду

20:58
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
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Сборная России по хоккею играет против Белоруссии в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021.

Команда Валерия Брагина ведет с разгромным счетом после первого периода — 5:0.

В первом периоде в составе сборной России дубль оформил Никита Нестеров, еще по разу отличились Эмиль Галимов, Максим Шалунов и Михаил Григоренко.

В параллельной игре в группе B Германия побеждает Латвию — 2:0.

Если матчи закончатся с таким исходом, то Россия станет первой в группе A, а четвертой командой группы B окажется Канада — и эти две сборные станут соперниками по 1/4 финала.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Белоруссия можно на сайте «СЭ».

Россия — Белоруссия: все голы матча

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры