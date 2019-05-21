Россия уверенно разобралась со Швецией и в четвертьфинале ЧМ-2019 сыграет с США

Сборная России обыграла команду Швеции со счетом 7:4 в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019. Команда Ильи Воробьева заняла первое место в группе В, выиграв все 7 матчей, шведы стали третьими.

Соперник вел в счете 1:0 после первого периода, однако россияне забросили шесть во втором. У сборной Швеции отличились Габриэль Ландескуг, Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон и Йон Клингберг.

Впервые на турнире отличились Кирилл Капризов и Евгений Малкин, также по шайбе забросили Александр Овечкин, Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Михаил Григоренко и Дмитрий Орлов.

В 1/4 финала сборная России будет играть с командой США, которая стала четвертой в группе А, в заключительном матче проиграв Канаде.

Чемпионат мира

Группа В

Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Голы: Ландескуг - 2 (М. Петтерссон, Э. Петтерссон), 7:32 - 1:0. Анисимов - 3 (Гусев, Кучеров), 20:57 - 1:1. Дадонов - 7 (Сергачев, Кузнецов), 24:10 - 1:2. Овечкин - 2 (Малкин, Хафизуллин), 28:52 - 1:3. Капризов - 1 (Кузнецов), 34:39 - 1:4. Григоренко - 2, 37:17 - 1:5. Малкин - 1 (Задоров, Дадонов), 37:47 - 1:6. Нюландер - 5 (Веннберг), 52:02 - 2:6. Орлов - 2 (Барабанов, Телегин), 52:57 - 2:7. Экман-Ларссон - 3 (Э. Петтерссон), 56:22 - 3:7. Клингберг - 1 (бол., Экман-Ларссон, Нюландер), 58:49 - 4:7.

Вратари: Маркстрем - Василевский.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 37 (10+13+14) - 34 (5+20+9).

Судьи: Гржибик, Гуен.

21 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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