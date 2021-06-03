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Россия сыграет с Финляндией или Чехией в полуфинале чемпионата мира в случае победы над Канадой

18:48
Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
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Для определения полуфинальных пар на чемпионате мира формируется специальный рейтинг с учетом результатов группового этапа по следующим критериям:

— место в группе

— очки

— разность шайб

— число голов

Промежуточный рейтинг сейчас выглядит так после матчей США — Словакия (6:1) и Швейцария — Германия (2:3 Б):

1. США (В1, 18 очков)

2. Россия (А1, 17 очков)

3. Финляндия (В2, 17 очков)

4. Чехия (А3, 13 очков)

5. Германия (В3, 12 очков)

6. Канада (В4, 10 очков)

Лучшая из оставшихся по рейтингу команда попадает на худшую из оставшихся, а вторая по посеву — на третью. Рассмотрим все возможные варианты полуфиналов перед матчам Россия — Канада и Финляндия — Чехия:

1) Если побеждают Россия и Финляндия, то будут полуфиналы США — Германия, Россия — Финляндия

2) Если побеждают Россия и Чехия, то будут полуфиналы США — Германия, Россия — Чехия

3) Если побеждает Канада и Финляндия, то будут полуфиналы США — Канада и Финляндия — Германия

4) Если побеждают Канада и Чехия, то будут полуфиналы США — Канада и Чехия — Германия

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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