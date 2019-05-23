Россия – США: Сергачев удвоил преимущество россиян

Защитник сборной России​ Михаил Сергачев забросил шайбу в ворота США в четвертьфинальном матче ЧМ-2019.

20-летний хоккеист отличился в большинстве.

Ассистентом выступил Никита Гусев.

Для Сергачева это первая шайба на турнире и 4 (1+3) балл за результативность при показателе полезности "+11".

Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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