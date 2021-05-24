Сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:3 в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею в Латвии.

В составе россиян единственную шайбу забросил Александр Барабанов, у победителей отличились Милош Кемлен, Мартин Гернат и Марек Дялога.