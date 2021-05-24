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Россия — Словакия: видеообзор матча ЧМ-2021

19:38
Сборная России проиграла команде Словакии. Фото IIHF
Сборная России проиграла команде Словакии. Фото IIHF
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Сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:3 в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею в Латвии.

В составе россиян единственную шайбу забросил Александр Барабанов, у победителей отличились Милош Кемлен, Мартин Гернат и Марек Дялога.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры