В понедельник, 24 мая, сборные России и Словакии сыграют в рамках предварительного раунда чемпионата мира-2021. Матч пройдет в Олимпийском центре в Риге (Латвия). Начало встречи — 16.15 (время московское).

Сборная России стартовала на ЧМ-2021с победы над Чехией (4:3 21 мая) и затем обыграла Великобританию (7:1 22 мая). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

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Календарь матчей и расписание сборной России //

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