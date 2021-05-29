ЧМ по хоккею-2021, Швейцария — Россия: смотреть трансляцию матча прямо сейчас
В субботу, 29 мая, сборная России проведет матч против Швейцарии на групповом турнире чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
В рамках чемпионатов мира российская сборная не проигрывает Швейцарии с 2000 года. На данный момент обе команды имеют одинаковое количество очков (по 9) и делят лидерство в группе А.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю