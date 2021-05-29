В субботу, 29 мая, сборная России проведет матч против Швейцарии на групповом турнире чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.

В рамках чемпионатов мира российская сборная не проигрывает Швейцарии с 2000 года. На данный момент обе команды имеют одинаковое количество очков (по 9) и делят лидерство в группе А.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ»

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