Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Россия — Швейцария: дата и время начала, где смотреть матч ЧМ-2021

21:15
Теги:

Сборная России в пятом матче на чемпионате мира по хоккею 2021 года сыграет со Швейцарией. Игра турнира в Риге пройдет в субботу, 29 мая.

Матчи группы B, в которой выступят россияне, принимает стадион в Олимпийском спортивном центре столицы Латвии. Начало встречи Швейцария — Россия — в 17:15 (время московское).

Все игры сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте телекомпании.

Из-за санкций ВАДА сборная России выступит на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России).

Чемпионат мира по хоккею 2021 — большой гид по турниру: календарь матчей, расписание игр сборной России, где смотреть трансляции

Читайте также

Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
«Крылья Советов» не получили лицензию РФС для выступления в РПЛ
919 мужчин за день: как сейчас живет женщина, которую называли самой развратной в мире
Что ищут в Google о принце Чарльзе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд