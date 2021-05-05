Сборная России в пятом матче на чемпионате мира по хоккею 2021 года сыграет со Швейцарией. Игра турнира в Риге пройдет в субботу, 29 мая.

Матчи группы B, в которой выступят россияне, принимает стадион в Олимпийском спортивном центре столицы Латвии. Начало встречи Швейцария — Россия — в 17:15 (время московское).

Все игры сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте телекомпании.

Из-за санкций ВАДА сборная России выступит на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России).

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