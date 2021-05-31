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Россия — Швеция: шведы открыли счет в середине первого периода

20:28
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В эти минуты в Риге проходит матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции.

Счет на девятой минуте первого периода в большинстве открыли шведы — отличился Йеспер Фреден.

Главные события и статистика игры доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры