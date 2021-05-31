В эти минуты в Риге проходит матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции.

Счет на девятой минуте первого периода в большинстве открыли шведы — отличился Йеспер Фреден.

Главные события и статистика игры доступны в матч-центре на сайте «СЭ».