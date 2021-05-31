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Россия — Швеция: россияне уступают 0:1 после первого периода

20:45
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В эти минуты в Риге проходит матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу шведов.

На девятой минуте в большинстве отличился Йеспер Фреден (видео).

Главные события и статистика игры доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры