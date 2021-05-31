В эти минуты в Риге проходит матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу шведов.

На девятой минуте в большинстве отличился Йеспер Фреден (видео).

Главные события и статистика игры доступны в матч-центре на сайте «СЭ».