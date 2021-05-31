Сегодня сборная России сыграет со Швецией на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Начало игры — в 20:15 мск. «СЭ» уже подготовил прогноз на матч. Сделать ставку на эту встречу можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

Наша команда занимает второе место в группе А с 12 очками после пяти матчей. В субботу Россия обыграла Швейцарию (4:1).

У шведов девять очков в шести матчах и четвертом место в группе. Вчера скандинавы победили Словакию (3:1).

Шведам нужно обыгрывать Россию в основное время. Только в этом случае они сохранят шансы на выход из группы. Но даже это не гарантирует «Тре Крунур» попадание в четвертьфинал.

Россия считается фаворитом матча. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает на ее победу коэффициент 2.00, на шведов — 3.00, на ничью — 4.50.

Наша сборная пропустила в двух последних матчах (против Дании и Швейцарии) всего один гол. Вратарь Александр Самонов нашел свою игру.

Шведы забросили 19 шайб на этом турнире.Но без учета встречи со Швейцарией (7:0) в среднем у скандинавов всего 2.4 гола за матч.

У России сильнейшая линия обороны на ЧМ — после приезда Дмитрия Орлова в ней сразу шесть игроков НХЛ. Как минимум пятеро из шести — отличные благодаря оборонительным навыкам.

Учитывая этот фактор и уверенную игру Самонова, прогноз «СЭ» — индивидуальный тотал шведов меньше 2.5 с приличным коэффициентом 1.63.

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