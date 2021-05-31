Трехкратный чемпион мира Валерий Каменский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча между сборными России и Швеции на чемпионате мира в Латвии.

«Игра на игру не приходится. Мы тоже были сильнее словаков, а проиграли. Третьяк же сказал, что нужно выходить и выигрывать каждый матч, проиграть можем только мы сами. У нас сильный состав, сильная команда, поэтому нужно выходить, настраиваться и играть все 60 минут в свой хоккей. Болеем за наших», — сказал Каменский «СЭ».

Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. Игра против команды Швеции состоится сегодня, 31 мая, в 20.15 по московскому времени. Для выхода в плей-офф ЧМ-2021 российской сборной нужно набрать хотя бы одно очко.

(Екатерина Звенигородская)