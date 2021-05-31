В эти минуты в Риге проходит матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции. Завершился третий период — ничья 2:2.

На 53-й минуте с разницей в 12 секунд отличились Антон Слепышев и Александр Барабанов. На 56-й минуте счет сравнял Виктор Олофссон.

Главные события и статистика игры доступны в матч-центре на сайте «СЭ».