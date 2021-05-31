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Россия — Швеция: после третьего периода счет ничейный 2:2

22:21
31 мая. Россия — Швеция. Фото AFP
31 мая. Россия — Швеция. Фото AFP
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В эти минуты в Риге проходит матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции. Завершился третий период — ничья 2:2.

На 53-й минуте с разницей в 12 секунд отличились Антон Слепышев и Александр Барабанов. На 56-й минуте счет сравнял Виктор Олофссон.

Главные события и статистика игры доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры