В эти минуты в Риге проходит матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции. После второго периода счет 1:0 в пользу шведов.

Единственная шайба была заброшена на девятой минуте первой двадцатиминутки.

Главные события и статистика игры доступны в матч-центре на сайте «СЭ».