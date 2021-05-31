В понедельник, 31 мая, сборная России проведет матч против Швеции на групповом турнире чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии. Начало игры — в 20.15 по московскому времени.

Сборной России нужно набрать минимум один балл в оставшихся двух матчах, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Расклады на заключительные игры ЧМ-2021 можно посмотреть здесь

Российская сборная делит первую строчку группы А вместе со сборными Швейцарии и Словакии, у всех троих — по 12 баллов и активе. В случае победы над шведами (9 очков), россияне выйдут на единоличное первое место.

Лучшие бомбардиры в составе сборной России на ЧМ-2021: Антон Бурдасов (4+2) и Александр Барабанов (3+3), набравшие по 6 очков. У шведов 6 баллов набрал Хенрик Теммернес (2+4).

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А играет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ»

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