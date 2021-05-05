Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Россия — Швеция: дата и время начала, где смотреть матч ЧМ-2021 по хоккею

22:15
Теги:

В шестом, предпоследнем матче группового турнира чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная России встретится со Швецией. Игра на турнире в Риге пройдет в понедельник, 31 мая.

Начало матча Россия — Швеция назначено на 21.15 (время московское). Игры группы B, в которой выступят россияне, закреплены за ледовым стадионом в Олимпийском спортивном центре столицы Латвии.

Все матчи сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции доступны на сайте компании, для ряда игр также предусмотрены прямые телеэфиры.

Из-за санкций ВАДА сборная России выступит на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России).

Чемпионат мира по хоккею 2021 — большой гид по турниру: календарь матчей, расписание игр сборной России, где смотреть трансляции

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

«Челси» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Банки РФ начали повышать ставки по вкладам
Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и прооперировали
Таинственный уход от мужа: что известно о гибели блогерши на Урале

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд