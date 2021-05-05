В шестом, предпоследнем матче группового турнира чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная России встретится со Швецией. Игра на турнире в Риге пройдет в понедельник, 31 мая.

Начало матча Россия — Швеция назначено на 21.15 (время московское). Игры группы B, в которой выступят россияне, закреплены за ледовым стадионом в Олимпийском спортивном центре столицы Латвии.

Все матчи сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции доступны на сайте компании, для ряда игр также предусмотрены прямые телеэфиры.

Из-за санкций ВАДА сборная России выступит на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России).

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