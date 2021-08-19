Россия проведет первый матч на ЧМ-2022 против Словакии
Стало известно расписание чемпионата мира по хоккею-2022.
Как сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР), Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание чемпионата. Турнир пройдет в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 по 29 мая 2022 года.
Группа А, где помимо России сыграют команды Канады, Германии, Дании, Словакии, Казахстана, Швейцарии и Италии, проведет свои матчи на «Хартвалл Арене» в Хельсинки. Россияне откроют чемпионат матчем против Словакии 13 мая в 16.20 по московскому времени.
В группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании. Игры пройдут на Tampere Deck Arena в Тампере.
Матчи в обоих городах пройдут со зрителями. Подробная информация о продажах билетов на матчи будет опубликована ИИХФ 31 августа.
Групповой турнир продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры, которые поровну разделят Хельсинки и Тампере. Полуфиналы (28 мая) и игры за медали (29) пройдут на льду арены в Тампере.
Расписание сборной России на групповом этапе:
13 мая, 16.20 Россия — Словакия
15 мая, 16.20 Россия — Казахстан
16 мая, 20.20 Россия — Германия
18 мая, 16.20 Россия — Италия
21 мая, 12.20 Дания — Россия
22 мая, 20.20 Швейцария — Россия
24 мая, 20.20 Канада — Россия
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