Россия проведет первый матч на ЧМ-2022 против Словакии

Стало известно расписание чемпионата мира по хоккею-2022.

Как сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР), Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание чемпионата. Турнир пройдет в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 по 29 мая 2022 года.

Группа А, где помимо России сыграют команды Канады, Германии, Дании, Словакии, Казахстана, Швейцарии и Италии, проведет свои матчи на «Хартвалл Арене» в Хельсинки. Россияне откроют чемпионат матчем против Словакии 13 мая в 16.20 по московскому времени.

В группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании. Игры пройдут на Tampere Deck Arena в Тампере.

Матчи в обоих городах пройдут со зрителями. Подробная информация о продажах билетов на матчи будет опубликована ИИХФ 31 августа.

Групповой турнир продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры, которые поровну разделят Хельсинки и Тампере. Полуфиналы (28 мая) и игры за медали (29) пройдут на льду арены в Тампере.

Расписание сборной России на групповом этапе:

13 мая, 16.20 Россия — Словакия

15 мая, 16.20 Россия — Казахстан

16 мая, 20.20 Россия — Германия

18 мая, 16.20 Россия — Италия

21 мая, 12.20 Дания — Россия

22 мая, 20.20 Швейцария — Россия

24 мая, 20.20 Канада — Россия