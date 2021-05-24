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Россия проиграла Словакии на чемпионате мира впервые за 17 лет

19:30
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Сборная России, уступив Словакии (1:3), проиграла этой команде на чемпионатах мира впервые за 17 лет.

Последняя российское поражение пришлось на ЧМ-2004, когда команда Виктора Тихонова уступила со счетом 0:2. Две другие победы словаки одержали на золотом для себя ЧМ-2002, когда добились успеха сначала в группе, а затем и в финале.

Матчи сборных России и Словакии на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Счет

22.04.1996

Вена

Гр.турнир

6:2

27.04.1997

Хельсинки

Гр.турнир

2:2

09.05.1998

Базель

2-й гр.турнир

6:1

10.05.1999

Осло

2-й гр.турнир

2:2

06.05.2002

Гетеборг

2-й гр. Турнир

4:6

11.05.2002

Гетеборг

Финал

3:4

30.04.2004

Острава

2-й гр.турнир

0:2

02.05.2005

Вена

1-й гр.турнир

3:3

10.05.2006

Рига

1-й гр.турнир

4:3

09.05.2010

Кельн

1-й гр.турнир

3:1

03.05.2011

Братислава

1-й гр.турнир

4:3

20.05.2012

Хельсинки

Финал

6:2

12.05.2013

Хельсинки

Гр.турнир

3:1

10.05.2015

Острава

Гр.турнир

3:2 ОТ

13.05.2017

Кельн

Гр.турнир

6:0

14.05.2018

Копенгаген

Гр.турнир

4:0

24.05.2021

Рига

Гр.турнир

1:3

Итого: +10=3-4, шайбы 60-37

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры