Россия проиграла Словакии на чемпионате мира впервые за 17 лет

Сборная России, уступив Словакии (1:3), проиграла этой команде на чемпионатах мира впервые за 17 лет.

Последняя российское поражение пришлось на ЧМ-2004, когда команда Виктора Тихонова уступила со счетом 0:2. Две другие победы словаки одержали на золотом для себя ЧМ-2002, когда добились успеха сначала в группе, а затем и в финале.

Матчи сборных России и Словакии на чемпионатах мира

Дата Город Стадия Счет 22.04.1996 Вена Гр.турнир 6:2 27.04.1997 Хельсинки Гр.турнир 2:2 09.05.1998 Базель 2-й гр.турнир 6:1 10.05.1999 Осло 2-й гр.турнир 2:2 06.05.2002 Гетеборг 2-й гр. Турнир 4:6 11.05.2002 Гетеборг Финал 3:4 30.04.2004 Острава 2-й гр.турнир 0:2 02.05.2005 Вена 1-й гр.турнир 3:3 10.05.2006 Рига 1-й гр.турнир 4:3 09.05.2010 Кельн 1-й гр.турнир 3:1 03.05.2011 Братислава 1-й гр.турнир 4:3 20.05.2012 Хельсинки Финал 6:2 12.05.2013 Хельсинки Гр.турнир 3:1 10.05.2015 Острава Гр.турнир 3:2 ОТ 13.05.2017 Кельн Гр.турнир 6:0 14.05.2018 Копенгаген Гр.турнир 4:0 24.05.2021 Рига Гр.турнир 1:3

Итого: +10=3-4, шайбы 60-37

(Кирилл Бурдаков)