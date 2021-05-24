Россия проиграла Словакии на чемпионате мира впервые за 17 лет
Сборная России, уступив Словакии (1:3), проиграла этой команде на чемпионатах мира впервые за 17 лет.
Последняя российское поражение пришлось на ЧМ-2004, когда команда Виктора Тихонова уступила со счетом 0:2. Две другие победы словаки одержали на золотом для себя ЧМ-2002, когда добились успеха сначала в группе, а затем и в финале.
Матчи сборных России и Словакии на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Счет
|
22.04.1996
|
Вена
|
Гр.турнир
|
6:2
|
27.04.1997
|
Хельсинки
|
Гр.турнир
|
2:2
|
09.05.1998
|
Базель
|
2-й гр.турнир
|
6:1
|
10.05.1999
|
Осло
|
2-й гр.турнир
|
2:2
|
06.05.2002
|
Гетеборг
|
2-й гр. Турнир
|
4:6
|
11.05.2002
|
Гетеборг
|
Финал
|
3:4
|
30.04.2004
|
Острава
|
2-й гр.турнир
|
0:2
|
02.05.2005
|
Вена
|
1-й гр.турнир
|
3:3
|
10.05.2006
|
Рига
|
1-й гр.турнир
|
4:3
|
09.05.2010
|
Кельн
|
1-й гр.турнир
|
3:1
|
03.05.2011
|
Братислава
|
1-й гр.турнир
|
4:3
|
20.05.2012
|
Хельсинки
|
Финал
|
6:2
|
12.05.2013
|
Хельсинки
|
Гр.турнир
|
3:1
|
10.05.2015
|
Острава
|
Гр.турнир
|
3:2 ОТ
|
13.05.2017
|
Кельн
|
Гр.турнир
|
6:0
|
14.05.2018
|
Копенгаген
|
Гр.турнир
|
4:0
|
24.05.2021
|
Рига
|
Гр.турнир
|
1:3
Итого: +10=3-4, шайбы 60-37
(Кирилл Бурдаков)
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