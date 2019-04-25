Сборная Латвии обыграла Россию в товарищеском матче в овертайме - 2:1. Счет во встрече открыл защитник СКА Артем Зуб. Восстановил статус-кво в третьем периоде форвард "Лозанны" Рональд Кениньш.

Победная шайба в этой встрече на счету форварда "Спартака" Каспарса Даугавиньша.

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Латвия - Россия - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Зуб - 2, 31:25 - 0:1. Кениньш - 1 (мен., Мейя), 52:11 - 1:1. Даугавиньш - 1 (Балинскис), 62:56 - 2:1.

Вратари: Гудлевскис (31:24 - 31:25) - Георгиев.

Штраф: 22 - 8.

Броски: 31 (11+10+8+2) - 18 (3+7+7+1).

Судьи: Ансонс, Кудряшов.

25 апреля. Рига. "Арена Рига".