Россия проиграла Латвии первый период матча ЧМ-2019

На чемпионате мира по хоккею сборная России в матче группового турнира встречается с Латвией. После первого периода россияне проигрывают со счетом 0:1. В середине периода Латвия вышла вперед благодаря голу Оскарса Цибульскиса в большинстве.

Напомним, что Россия в четырех предыдущих матчах одержала четыре победы с общей разницей шайб 23:2.

Онлайн-трансляция матча Латвия - Россия.

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