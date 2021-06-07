Россия попала в группу с Канадой на чемпионат мира-2022
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Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2022, который пройдет в Финляндии.
Отметим, что сборная России сыграет в одной группе с Канадой, которую в рамках ЧМ не может обыграть уже 10 лет.
Группа А: Канада, Россия, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.
Группа В: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Белоруссия, Великобритания.
6 июня в Латвии завершился чемпионат мира, в финальном матче Канада победила Финляндию со счетом 3:2 (ОТ).
Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2022.
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