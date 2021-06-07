Россия попала в группу с Канадой на чемпионат мира-2022

Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2022, который пройдет в Финляндии.

Отметим, что сборная России сыграет в одной группе с Канадой, которую в рамках ЧМ не может обыграть уже 10 лет.

Группа А: Канада, Россия, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.

Группа В: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Белоруссия, Великобритания.

6 июня в Латвии завершился чемпионат мира, в финальном матче Канада победила Финляндию со счетом 3:2 (ОТ).