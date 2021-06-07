Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Россия попала в группу с Канадой на чемпионат мира-2022

00:00
Сборная России сыграет в одной группе с Канадой на ЧМ-2022. Фото Reuters Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2022.
Сборная России сыграет в одной группе с Канадой на ЧМ-2022. Фото Reuters

Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2022, который пройдет в Финляндии.

Отметим, что сборная России сыграет в одной группе с Канадой, которую в рамках ЧМ не может обыграть уже 10 лет.

Группа А: Канада, Россия, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.

Группа В: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Белоруссия, Великобритания.

6 июня в Латвии завершился чемпионат мира, в финальном матче Канада победила Финляндию со счетом 3:2 (ОТ).

Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2022.
Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2022.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
«Певцу нужно выступать на сцене, а бойцу — биться с бойцами». Федор Емельяненко — о брате и Джигане, бое в России, Хасбике и Абдурозике
Мейвезер не смог нокаутировать Логана Пола. Блогер атаковал в начале боя, выжил в середине, а в конце кривлялся

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры