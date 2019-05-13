Россия победила Чехию на чемпионате мира-2019

Сборная России в матче чемпионата мира обыграла Чехию (3:0). В составе россиян отличились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Гусев.

Для России это третья победа на турнире после встреч с Норвегией (5:2) и Австрией (5:0).

В среду, 15 мая, команда Ильи Воробьева сыграет против Италии.

Чемпионат мира-2019

Группа В

Россия – Чехия – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Андронов - 1 (Хафизуллин, Нестеров), 13:02 - 1:0. Гусев - 2 (Кучеров), 32:35 - 2:0. Зайцев - 1 (п.в.), 59:04 - 3:0.

Вратари: Василевский - Бартошак (57:27 - 58:07, 58:25 - 59:04).

Штраф: 10 - 16.

Броски: 28 (5+15+8) - 23 (8+8+7).

Судьи: Айверсон, Стано.

13 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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