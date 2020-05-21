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«Россия отстает от Европы на пару недель». Глава ИИХФ Фазель — о спорте без зрителей из-за пандемии

01:02
Рене Фазель. Фото AFP
Рене Фазель. Фото AFP
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Президент ИИХФ Рене Фазель в интервью «СЭ» рассказал о ситуации в хоккейном мире в связи с пандемией коронавируса.

— Шведская лига, например, уже заявила о готовности начать следующий сезон без зрителей.

— В этом случае речь может идти сугубо о вопросе выживания. Играть надо для того, чтобы получать деньги от телевизионных контрактов. Я уже слышал, что идет дискуссия относительно переноса старта чемпионата на октябрь. Глядя на то, как складывается ситуация в мире, склоняюсь к мнению, что правительства стран сделают заметные послабления уже в скором времени. Россия отстает на пару недель от Европы. Ничего не готов утверждать со стопроцентной уверенностью, посмотрим. Я надеюсь на лучшее. (Михаил Зислис)

Полностью интервью Фазеля

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