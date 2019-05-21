"Россия обыграет Швецию – 3:1". Прогноз Вадима Епанчинцева

Во вторник сборная России проведет заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира со шведами. От исхода игры зависит турнирное положение команд и соперник россиян по четвертьфиналу.

БК "Лига Ставок" считает россиян фаворитом противостояния. Коэффициент на победу подопечных Воробьева в основное время – 2,25. То есть со ставки в 1000 рублей вы можете выиграть 2250 рублей. Котировка на победу шведов – 2,60, а на ничью после трех периодов – 4,30. Сборная России не потеряла ни одного очка в шести матчах предварительного этапа, а Швеция уступила чехам. Команде Ильи Воробьева достаточно набрать один балл, чтобы занять первое место в группе В и с большой вероятностью попасть в плей-офф на удобного соперника, которым при таком раскладе, скорее всего, станет Германия. БК "Лига Ставок" предлагает коэффициент 1,20 на то, что россияне не потеряют первую позицию.

Свой прогноз на игру дал бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер ханты-мансийской "Югры" Вадим Епанчинцев.

– Подбор игроков что у нашей команды, что у шведов очень – приличный, – заявил Епанчинцев. – Понятно, что до этого соперники были не такие мастеровитые, но хоккеисты нашли взаимопонимание, особенно Гусев и Кучеров. Игра со Швецией станет хорошим тестом перед матчам на вылет. Считаю, что наша сборная выиграет – 3:1. В составе "Тре Крунур" тоже много энхаэловцев, они хорошо реализуют большинство. Все же, наши вратари играют очень надежно, и в дальнейшем будут выручать нашу команду, ведь моменты создаются в каждом матче.