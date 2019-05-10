Россия – Норвегия: видеообзор матча

Сборная России начала чемпионат мира с победы над Норвегией (5:2).
В составе россиян отличились Евгений Дадонов (дважды), Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев.
Бригада Малкина разорвала норвежцев в большинстве. Но лучшим был Василевский // "Может ли Канада вылететь в низший дивизион?" О чем говорили россияне после победы над Норвегией
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