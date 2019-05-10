Россия – Норвегия: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В пятницу, 10 мая, в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России начинает турнир матчем против команды из Норвегии. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

От россиян с их суперзвездным составом на ЧМ ждут как минимум выхода в финал. Овечкин, Кузнецов, Малкин, Кучеров, Ковальчук, Гусев, Капризов – такого мощнейшего нападения у нашей сборной не собиралось очень давно. У норвежцев крепкая, добротная команда, которая давно играет в элите мирового хоккея и даже попадала в плей-офф на первенствах планеты, но шансов против России у нее совсем мало.

Скорее всего, от матча стоит ожидать победы подопечных Ильи Воробьева с разницей в несколько шайб. Так, БК "Лига Ставок" предполагает, что она может достигнуть четырех голов: коэффициент на фору "-3,5" нашей команды составляет 1,70. То есть в случае победы россиян с разницей в четыре или более шайбы со ставки в тысячу рублей можно заработать 1700 рублей.

Шансы норвежцев на успех минимальны. Коэффициент на их победу в основное время составляет 22, на ничью – 14,75, на победу России – 1,06.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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