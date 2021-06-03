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Россия назвала состав на четвертьфинал ЧМ-2021 с Канадой, Бобровский — в воротах

18:49
Сборная России. Фото ФХР.
Сборная России. Фото ФХР.
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Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала чемпионата мира со сборной Канады.

Голкиперы: Бобровский (Самонов).

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Бурдасов.

Третье звено: Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко.

Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

Вне состава: Бочаров. Рафиков, Дронов. Окулов, Шалунов, Кузьменко.

Напомним, сегодня сборная России внесла в заявку вратаря Сергея Бобровского, который после перелета из США прошел в Риге обязательный карантин и теперь проведет первый матч на ЧМ-2021.

Игра начнется в 20.15 по московскому времени.

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