Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала чемпионата мира со сборной Канады.

Состав на четвертьфинал! Стартовое вбрасывание в 20:15, прямая трансляция на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/P258LfupCw — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021

Голкиперы: Бобровский (Самонов).

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Бурдасов.

Третье звено: Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко.

Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

Вне состава: Бочаров. Рафиков, Дронов. Окулов, Шалунов, Кузьменко.

Напомним, сегодня сборная России внесла в заявку вратаря Сергея Бобровского, который после перелета из США прошел в Риге обязательный карантин и теперь проведет первый матч на ЧМ-2021.

Игра начнется в 20.15 по московскому времени.