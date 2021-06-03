Россия назвала состав на четвертьфинал ЧМ-2021 с Канадой, Бобровский — в воротах
Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала чемпионата мира со сборной Канады.
Состав на четвертьфинал! Стартовое вбрасывание в 20:15, прямая трансляция на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
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Голкиперы: Бобровский (Самонов).
Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.
Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Бурдасов.
Третье звено: Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко.
Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.
Вне состава: Бочаров. Рафиков, Дронов. Окулов, Шалунов, Кузьменко.
Напомним, сегодня сборная России внесла в заявку вратаря Сергея Бобровского, который после перелета из США прошел в Риге обязательный карантин и теперь проведет первый матч на ЧМ-2021.
Игра начнется в 20.15 по московскому времени.
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