Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Валерий Каменский поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2021 между Россией и Канадой.

Встреча пройдет 3 июня в Риге (Латвия), начало — в 20.15 (мск).

«Считаю, с каждой встречей наша сборная выходила и становилась всё сильнее и сильнее. Приближается пора главного матча, который решит судьбу чемпионства. Неважно, какие у соперников составы, дуэль Канады и России — это всегда интересный хоккей и противостояние двух лучших школ в мире», — приводит слова Каменского RT.

1 июня команда Валерия Брагина разгромила Белоруссию (6:0) в заключительном матче предварительного этапа группы A ЧМ-2021.