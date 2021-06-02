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Каменский назвал матч ЧМ по хоккею Россия — Канада противостоянием двух лучших школ в мире

22:27
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Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Валерий Каменский поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2021 между Россией и Канадой.

Встреча пройдет 3 июня в Риге (Латвия), начало — в 20.15 (мск).

«Считаю, с каждой встречей наша сборная выходила и становилась всё сильнее и сильнее. Приближается пора главного матча, который решит судьбу чемпионства. Неважно, какие у соперников составы, дуэль Канады и России — это всегда интересный хоккей и противостояние двух лучших школ в мире», — приводит слова Каменского RT.

1 июня команда Валерия Брагина разгромила Белоруссию (6:0) в заключительном матче предварительного этапа группы A ЧМ-2021.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/868907-kamenskii-mnenie-sila-sbornaya-rossii

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