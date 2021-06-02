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Николишин высказался о матче ЧМ-2021 Россия — Канада

22:35
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Чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2021 между Россией и Канадой.

Встреча пройдет 3 июня в Риге (Латвия), начало — в 20.15 (мск).

«У них всё ровно. Не могу сказать, что посредственно. Были хорошие моменты и плохие. Важно, что заняли в группе первое место. О канадцах сейчас сложно что-то сказать, поскольку все соперники разные. На каждого нужно по-своему настраиваться, разрабатывать тактику, поэтому тяжело сказать, в чем нужно прибавить. Никто в протокол потом не заглянет, кто как играл. Все будут смотреть матч Россия — Канада, и результат окажется на табло. А слабый или сильный у «Кленовых листьев» состав — это уже второстепенно», — приводит слова Николишина RT.

1 июня команда Валерия Брагина разгромила Белоруссию (6:0) в заключительном матче предварительного этапа группы A ЧМ-2021.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/868906-nikolishin-prognoz-rossiya-kanada

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