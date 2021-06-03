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Россия — Канада. Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — сразу после матча!

15:21
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Сразу после окончания матча Россия — Канада Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят итоги четвертьфинала чемпионата мира в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада в четверг, 3 июня, — 20.15 (время московское). Матч пройдет на катке Олимпийского спортивного центра в Риге (Латвия).

История противостояния, статистика матчей и игроков на ЧМ сборных России и Канады — на этой странице.

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте.

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру

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