Сразу после окончания матча Россия — Канада Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят итоги четвертьфинала чемпионата мира в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада в четверг, 3 июня, — 20.15 (время московское). Матч пройдет на катке Олимпийского спортивного центра в Риге (Латвия).

История противостояния, статистика матчей и игроков на ЧМ сборных России и Канады — на этой странице.

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте.