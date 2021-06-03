Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Россия — Канада: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

09:00
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP
Теги:

Сборные России и Канады сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 в четверг, 3 июня.

Встреча пройдет в Олимпийском спортивном центре в Риге (Латвия). Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада сегодня — в 20.15 (время московское).

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Главные события и статистика четвертьфинала доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 2867
Все опросы
Кто должен защищать ворота России в матче 1/4 финала ЧМ с Канадой?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Николишин высказался о матче ЧМ-2021 Россия — Канада
Как представлять страну, когда тебе за 30? Фигурное катание — не только спорт тинейджеров
Россия — Канада: дата и время начала прямой трансляции матча 1/4 финала ЧМ-2021
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры