Сборные России и Канады сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 в четверг, 3 июня.

Встреча пройдет в Олимпийском спортивном центре в Риге (Латвия). Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада сегодня — в 20.15 (время московское).

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Главные события и статистика четвертьфинала доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

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