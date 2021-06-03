Россия — Канада: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
09:00
Сборные России и Канады сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 в четверг, 3 июня.
Встреча пройдет в Олимпийском спортивном центре в Риге (Латвия). Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада сегодня — в 20.15 (время московское).
Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.
Главные события и статистика четвертьфинала доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
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