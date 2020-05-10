Дубль против Канады! Золотая серия России в хоккее

Сегодня исполнилось 11 лет победе сборной России по хоккею на чемпионате мира-2009. В финальной игре турнира, проходившего в Швейцарии, россияне одолели Канаду со счетом 2:1.

«Кленовые листья» открыли счет на шестой минуте первого периода, но до перерыва Олег Сапрыкин забросил ответную шайбу. В середине второго периода Александр Радулов стал автором второго и победного гола.

Сборная России за весь турнир одержала 9 побед в 9 матчах и выиграла второе золото чемпионата мира подряд. До этого россияне не побеждали на мировом первенстве 15 лет.