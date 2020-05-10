Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира

Матчи России
подробнее

Дубль против Канады! Золотая серия России в хоккее

18:22
2009 год. Алексей Морозов и Илья Ковальчук празднуют победу сборной России на чемпионате мира. Фото Reuters
2009 год. Алексей Морозов и Илья Ковальчук празднуют победу сборной России на чемпионате мира. Фото Reuters
Теги:

Сегодня исполнилось 11 лет победе сборной России по хоккею на чемпионате мира-2009. В финальной игре турнира, проходившего в Швейцарии, россияне одолели Канаду со счетом 2:1.

«Кленовые листья» открыли счет на шестой минуте первого периода, но до перерыва Олег Сапрыкин забросил ответную шайбу. В середине второго периода Александр Радулов стал автором второго и победного гола.

Сборная России за весь турнир одержала 9 побед в 9 матчах и выиграла второе золото чемпионата мира подряд. До этого россияне не побеждали на мировом первенстве 15 лет.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир