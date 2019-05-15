Россия – Италия: Кузнецов забросил первую шайбу на ЧМ-2019. Видео

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов забросил третью шайбу в ворота Италии – 3:0. Для форварда это второе очко и первый гол на турнире.

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