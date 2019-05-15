Россия – Италия: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

15 мая, в среду, сборная России встретится на чемпионате мира по хоккею со сборной Италии. После трех игр наша команда лидирует в группе В с девятью очками: были одержаны победы над Норвегией (5:2), Австрией (5:0) и Чехией (3:0). Итальянцы же наряду с Великобританией одна из двух самых слабых сборных на турнире – они проиграли Швейцарии (0:9), а затем Швеции (0:8).

От нашего матча против Италии тоже стоит ждать разгрома. Все зависит от настроя российских звезд: потенциально они способны забить и больше десяти голов.

В БК "Лига Ставок" верят в победу с разницей в семь шайб. Коэффициент на фору "минус 6,5" сборной России составляет 1,85, то есть со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1850 рублей.

Главная интрига матча – забросит ли Италия хотя бы одну шайбу? Коэффициент на это событие равен 1,63, а на то, что наш соперник уйдет со льда с "баранкой" – 2,15.



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