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Россия и Канада выиграли друг у друга по пять матчей в истории плей-офф ЧМ

15:00
Сборная России. Фото AFP Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира.
Сборная России. Фото AFP

Заняв первое место в группе, россияне в 11-й раз истории попали на Канаду в матчах плей-офф чемпионата мира. На данный момент в противостоянии двух самых успешных хоккейных наций фиксируется ничья — 5:5, причем в четвертьфиналах и финалах преимущество на стороне россиян (по 2-1), а вот полуфиналы лучше играют канадцы — три победы в четырех встречах.

Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ 3 июня. Начало — в 20:15.

Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира.
Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры