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Россия побеждает Белоруссию после второго периода и в плей-офф выходит на Канаду

21:37
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
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Сборная России играет против Белоруссии в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Команда Валерия Брагина после второго периода громит соперника со счетом 5:0.

Во втором периоде россияне не отметились заброшенными шайбами. В первом периоде дважды забил Никита Нестеров, еще по разу отличились Эмиль Галимов, Максим Шалунов и Михаил Григоренко.

В параллельной встрече в группе B Германия побеждает Латвию — 2:1.

Если матчи закончатся с таким исходом, то Россия станет первой в группе A, а четвертой командой группы B окажется Канада — и эти две сборные станут соперниками по 1/4 финала.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Белоруссия можно на сайте «СЭ».

Россия — Белоруссия: все голы матча

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры