Россия побеждает Белоруссию после второго периода и в плей-офф выходит на Канаду
21:37
Сборная России играет против Белоруссии в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Команда Валерия Брагина после второго периода громит соперника со счетом 5:0.
Во втором периоде россияне не отметились заброшенными шайбами. В первом периоде дважды забил Никита Нестеров, еще по разу отличились Эмиль Галимов, Максим Шалунов и Михаил Григоренко.
В параллельной встрече в группе B Германия побеждает Латвию — 2:1.
Если матчи закончатся с таким исходом, то Россия станет первой в группе A, а четвертой командой группы B окажется Канада — и эти две сборные станут соперниками по 1/4 финала.
Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Белоруссия можно на сайте «СЭ».
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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