Россия готовится к полуфиналу чемпионата мира без изменений в составе

Сборная России провела тренировку на чемпионате мира-2019 в Словакии. Хоккеисты занимались в тех же сочетаниях, в каких они выходили на лед в четвертьфинале против США (4:3).

Вратари: Василевский, Георгиев;

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.​

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире.

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