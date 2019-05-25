Россия – Финляндия: прямая трансляция хоккея – в 16.15

Сегодня, в субботу, национальная команда России проведет игру 1/2 финала ЧМ по хоккею-2019. Против россиян сыграют финские хоккеисты. Поединок состоится в столице Словакии в Братиславе на стадионе "Словнафт-Арена", первая серена прозвучит – в 16.15 по Москве.

Национальная команда России в группе показала 100-процентный результат и заняла первое место, в первых семи матчах повержены Норвегия (5:2), Австрия (5:0), Чехия (3:0), Италию (10:0), Латвия (3:1), Швейцария (3:0) и Швеция (7:4).

В четвертьфинале россияне разобрались с США (4:3), а Финляндия сенсационно одолела в овертайме команду Швеции (5:4 ОТ).

В другом полуфинальном матче встречаются Канада и Чехия. Их матч начнется в 20.15 по Москве.

Финал ЧМ состоится в воскресенье в 21.15, а в 16.15 этого же дня будут разыграны бронзовые медали.

В полуфинале Россия – Финляндия букмекеры отдают заметное предпочтение подопечным Ильи Воробьева.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице, его можно запустить с любого удобного для вас устройства.

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Сразу после матча на сайте "СЭ" вас будет видеообзор игры, репортаж и аналитика наших ведущих авторов.

Россия – Финляндия: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 16.15 (мск)

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